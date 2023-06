Bild: Photo by Markus Winkler on Unsplash

Der chinesische Online-Riese Alibaba will offenbar seine Präsenz in den europäischen Märkten ausbauen. Alibaba-Chef John Michael Evans sagte Ende vergangener Woche auf einer Tech-Konferenz in Paris, er plane, seine Handelsplattform Tmall nach Europa zu bringen, um "lokale Marken und lokale Kunden auf lokalen Märkten zu bedienen". In Spanien habe das Unternehmen bereits mit einem Pilotprojekt begonnen, das nun auf ganz Europa ausgeweitet werden soll.Bereits seit geraumer Zeit bewirbt der chinesische ECommerce-Anbieter Pinduoduo in Europa massiv seinen Marktplatz Temu massiv. Temu wurde eigens 2022 eigens in Boston (USA) gegründet, um ausländische Märkte zu entwickeln.