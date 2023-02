Abonnements im Einzelhandel sind ein Wachstumsmarkt

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Fakten aus Deutschland



Bis 2025 wird die Zahl der VerbraucherInnen, die ein Einzelhandelsabonnement abgeschlossen haben, um 17 Prozent steigen - insbesondere in den Bereichen Elektronik, Lebensmittel, Schönheit und Kosmetik. Diese Zahl soll bis 2025 voraussichtlich auf 53 Prozent ansteigen und damit um 140 Prozent gegenüber 2022 wachsen. Elektronik (19 Prozent), Lebensmittel (17 Prozent) sowie Schönheit und Kosmetik (15 Prozent) sind derzeit die Einzelhandelssegmente mit dem höchsten Anteil an AbonnentInnen. Mode (13 Prozent) und Einrichtungsgegenstände (10 Prozent) sowie Heimwerken (10 Prozent) folgen auf der Rangliste. Die beliebtesten Abonnementmodelle sind die 'Mitgliedschaft' und die 'Nachschub-Box' für Verbrauchsgegenstände.Dies ist das Ergebnis der Studie Digital Retail Report - Subscription Business , die die Billing- und Monetarisierungsplattform Zuora und die Unternehmensberatung Deloitte zur Entwicklung des Abonnementgeschäfts im Einzelhandel durchgeführt haben. Weltweit haben demnach 37 Prozent der VerbraucherInnen bereits mindestens ein aktives Einzelhandelsabonnement.Nach Angaben der Befragten (12.500 VerbraucherInnen aus 12 Ländern) sind Flexibilität, Bequemlichkeit und Produkterfahrung die wichtigsten Anreize für Einzelhandelsabonnements. Flexibilität wird dabei vor allem durch eine breite Palette von Vertragsoptionen sowie die Möglichkeit, den Dienst für eine bestimmte Zeit auszusetzen oder zu unterbrechen, erreicht. Faktoren der Bequemlichkeit sind vor allem die Möglichkeit, Geld zu sparen, den wahrgenommenen Wert des ausgegebenen Geldes zu steigern, die Verfügbarkeit guter Angebote und die allgemeine Preisstabilität. Die Produkterfahrung wird geprägt durch Zeitersparnis, Komfort beim Kauf, die regelmäßige Produktnutzung und die Transparenz in der Kommunikation.Der Umfrage zufolge liegt die durchschnittliche monatliche Zahlungsbereitschaft für einen Einzelhandelsabonnementdienst in Europa bei 80,30 Euro pro Monat im Elektroniksegment, 78,30 Euro im Lebensmittelsegment und 55,70 Euro im Schönheits- und Kosmetiksegment. Im Durchschnitt aller Einzelhandelssegmente sind US-VerbraucherInnen bereit, monatlich höhere Ausgaben für Abonnements zu tätigen als die europäischen Befragten, erwarten aber auch mehr monatliche Lieferungen.Laut der Umfrage haben 27 Prozent der deutschen VerbraucherInnen ein Einzelhandelsabonnement, was eine niedrigere Quote als im europäischen Durchschnitt (36 Prozent) ist. Es wird bis 2025 jedoch ein höchst dynamischer Anstieg der AbonnentInnen um 181 Prozent erwartet, sodass 49 Prozent der Bevölkerung erreicht wird.Das Lebensmittel-Segment hat in Deutschland die meisten Abonnenten (14 Prozent) und dieser Markt wird bis 2025 mit 121 Prozent deutlich auf 31 Prozent der VerbraucherInnen anwachsen. Im Bereich Elektronik soll der Anteil der AbonnentInnen von heute 10 Prozent auf 24 Prozent wachsen. Schönheit und Kosmetik sollen von 12 auf 17 Prozent vergleichsweise moderat wachsen.