Wann Deutsche am liebsten shoppen - und was

Sonntag ist Online-Shopping-Tag

Unterschiede im Einkaufsverhalten zwischen jung und alt

Wenig Unterschiede beim Mobile-Shopping

Händler können profitieren

Zum dritten Mal gibt Klarna mit dem Conversion Kalender Antworten auf diese Fragen. Hierfür wurde analysiert, zu welcher Zeit in der Woche einzelne Produktkategorien am meisten online gekauft werden. Die Ergebnisse zeigen, dass sich Sonntag und Montag als feste Online-Shopping-Tage etablieren.Online Shopping hat sich mittlerweile zu einem festen Bestandteil unseres Alltags entwickelt - besonders in der Gen Z ist der Anteil der deutschen VerbraucherInnen, die mindestens einmal in der Woche online bestellen, mit 64 Prozent im internationalen Vergleich hoch.Im letzten Jahr zeigten sich im Conversion Kalender bereits Veränderungen im Shoppingverhalten der Deutschen verglichen mit dem vorherigen Jahr. Jetzt zeigt sich, ob diese Veränderungen auch langfristig zu beobachten sind. Deshalb hat Klarna eine dritte Auflage des Conversion Kalenders erstellt. Mit der Analyse bietet Klarna Händlern aktuelle Informationen zum Kaufverhalten deutscher VerbraucherInnen, sodass sie ihre Marketingaktivitäten weiter optimieren können.Sonntags abends zwischen 21 und 23 Uhr scheint Zeit zum Stöbern und für Onlinebestellungen zu sein, denn bei deutschen VerbraucherInnen ist Sonntag nach wie vor der beliebteste Wochentag für Online Shopping. In acht von zwölf Produktkategorien wird an diesem Tag am meisten online gekauft. Dazu gehören Artikel aus den Bereichen Kinderprodukte, Kleidung & Schuhe, Erotikartikel, Schmuck & Accessoires sowie Freizeit, Sport und Hobby.Im vergangenen Jahr konnte beobachtet werden, dass auch der Montag bei Online Shoppern beliebt ist. Diese Tendenz ist jetzt jedoch leicht rückläufig. Statt in fünf der untersuchten Produktkategorien, wird nun nur noch in vier Kategorien am liebsten montags geshoppt. Hierzu gehören Automobilprodukte, Elektronikprodukte, Lebensmittel und Entertainment. Erotikprodukte wurden im letzten Jahr am liebsten montags geshoppt, jetzt jedoch auch lieber an Sonntagen.Deutliche Unterschiede lassen sich in den verschiedenen Altersgruppen der VerbraucherInnen feststellen. Menschen im Alter von 18 bis 25 Jahren shoppen am liebsten montags und sonntags zwischen 21 und 23 Uhr. Ein beliebter Tag, um Lebensmittel und Getränke zu kaufen, ist bei jungen Menschen Samstagmittag. Mit einem Plus von 324 Prozent verzeichnen Händler hier ein Rekordwachstum. An keinem anderen Tag und in keiner der anderen untersuchten Produktkategorien lässt sich solch ein enormes Wachstum feststellen.VerbraucherInnen über 66 Jahren sind dagegen flexibler. Auch der Montag ist bei dieser Altersgruppe besonders beliebt. An Sonntagen kaufen SeniorInnen am zweitliebsten ein. Allerdings ist auch der Freitag für immaterielle Produkte und der Dienstag für Automobilprodukte beliebt. Im Gegensatz zu den jüngeren VerbraucherInnen kaufen SeniorInnen auch tagsüber gerne online ein. So haben beispielsweise Elektronikartikel, Lebensmittel und Getränke, Gesundheits- und Beauty-Produkte, sowie Produkte aus der Kategorie Freizeit, Sport und Hobby ein Umsatzhoch an Montagen zwischen 12 und 13 Uhr.Auch wenn es im letzten Jahr eine Tendenz für mobiles Online Shopping an anderen Tagen als Sonntagen und Montagen gab, ist dies in diesem Jahr nicht der Fall. Montage und Sonntage sind auch beim Online Shopping von mobilen Endgeräten aus die präferierten Tage. Auf dem zweiten Platz steht der Mittwoch: An einem Mittwochabend um 21 Uhr verzeichnen Händler von Gesundheits- und Beauty-Produkten ein Umsatzplus von 195 Prozent.Die Stoßzeiten beim Online Shopping sind für Händler relevant, denn es gibt ein enormes Umsatzplus. Während letztes Jahr ein Umsatzwachstum von durchschnittlich 147 Prozent (verglichen zum durchschnittlichen Umsatz pro Stunde) über alle Kategorien hinweg erkennbar war, sind es in diesem Jahr sogar 215 Prozent. Das geringste Umsatzwachstum mit 193 Prozent ist bei Artikeln aus dem Bereich Gesundheit & Beauty zu erkennen, was sich im Vergleich zum letzten Jahr jedoch weiter erhöht hat.Händler sollten vor allem zu Stoßzeiten wie an Sonntagen und Montagen für einen reibungslosen Einkaufserlebnis beim Online Shopping sorgen. Besonders an diesen Tagen sollte alles funktionieren, damit die VerbraucherInnen nicht frustriert ihren Einkauf abbrechen. Ein verbessertes Verständnis vom Einkaufsverhalten und den Präferenzen der Zielgruppe kann Händlern dabei helfen, ihre Marketingaktivitäten zu optimieren. Wie die Daten des Conversion Kalenders zeigen, spielt der Zeitpunkt des Einkaufs eine enorm wichtige Rolle, wenn es um die Steigerung des Umsatzes geht.