Weihnachtsgeschenke und -essen: Qualität schlägt Preis

Konsumlaune

Beim Einkauf für das Weihnachtsessen achten 83 Prozent auf die Qualität, das sind weit mehr als auf den Preis (57 Prozent). Auch bei Geschenken ist die Qualität (80 Prozent) das ausschlaggebende Kriterium. Der Preis ist hingegen für knapp zwei Drittel (64 Prozent) bei der Präsentewahl wichtig ? so die Ergebnisse einer Umfrage unter 7.542 NutzerInnen der Einkaufslisten-App Bring! in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut MindTake Research . Damit zeigt sich die Ausnahmestellung des Weihnachtsfestes in einem ansonsten sehr preissensitiven Konsumumfeld.Über die Hälfte der Deutschen (51 Prozent) beginnt spätestens Anfang Dezember mit der Planung des Weihnachtsessens. Wer so gut vorbereitet ist, kann es sich leisten, relativ spät und frisch einzukaufen: Mehr als ein Drittel (37 Prozent) startet mit dem Lebensmitteleinkauf erst ein paar Tage vor dem Fest. Inspiration für das Festmahl holen sich die Deutschen aus Rezepten (56 Prozent), Empfehlungen von Freunden und Familie (38 Prozent) sowie bei Social Media (17 Prozent). Insgesamt kaufen sie sehr bewusst die Zutaten für ihr Weihnachtsessen ein: Neben dem Hauptkriterium Qualität (83 Prozent) achten immerhin 51 Prozent auf Regionalität und 31 Prozent auf Nachhaltigkeit. Wenn alle Einkäufe erledigt sind und der Braten im Ofen ist, wird schließlich im trauten Kreis von durchschnittlich acht Personen gefeiert.Noch bevor der Dezember startet, haben laut der Umfrage von Bring! bereits 55 Prozent der Deutschen mit dem Einkauf der Weihnachtsgeschenke begonnen. Nur jede/r Achte (12 Prozent) verschenkt dieses Jahr gar nichts. Interessant: 2023 landen mehr Lebensmittel, Bücher und Spiele, dafür weniger Elektronik und Kosmetik unter dem Weihnachtsbaum. Auch bei der Wahl der Geschenke haben die Deutschen vor allem eins im Blick: ihre Qualität (80 Prozent). Fast zwei Drittel (64 Prozent) achten auch auf den Preis. Interessant für Marken und Händler: 67 Prozent lassen sich beim Geschenkekauf von Angeboten und Aktionen inspirieren. 45 Prozent wollen auch Geschäfte und Online-Shops, die sonst nicht zu ihrem Standard-Repertoire gehören, besuchen. Damit bieten sich hier Chancen für die Neukundengewinnung.