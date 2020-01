Was Händler aus dem Weihnachtsgeschäft 2019 lernen können

Aufgrund eines späteren Thanksgiving und einer verkürzten Weihnachtssaison haben die Einzelhändler Rabatte und Sonderangebote früher als je zuvor angeboten. Die frühen Marketingaktivitäten waren ein Erfolg, um im Vorfeld der Cyber-Woche für Aufsehen zu sorgen: Der digitale Traffic wuchs relativ zum gleichen Zeitraum im Jahr 2018 um 13 Prozent.Händler, die in ihren Shops die Option anboten, Online-Bestellungen im Geschäft abzuholen (Click & Collect) verzeichneten große Gewinne, da die Käufer ihre Last-Minute-Einkäufe dadurch schnell und unkompliziert abschließen konnten. Einzelhändler, die diese Möglichkeit in ihren Online-Shops anboten, verzeichneten in den letzten fünf Tagen der Saison 56 Prozent mehr aktive digitale Käufer (jemand, der eine Website-Suche nutzt, ein Produkt in den Warenkorb legt und eine Transaktion abschließt) und 18 Prozent mehr digitale Umsatzanteile nach dem Versandstichtag.KI-gestützte Such- und Produktempfehlungen sorgten in dieser Weihnachtszeit für zusätzlichen Umsatz bei den Händlern. Zehn Prozent der digitalen Bestellungen lassen sich auf KI-gestützte Empfehlungen zurückführen.Das Jahr 2019 endete damit, dass das Handy die Nummer eins im digitalen Traffic und bei den Bestellungen ist. An Spitzentagen wie Weihnachten wurden weltweit bis zu 80 Prozent des digitalen Traffics und 65 Prozent der digitalen Bestellungen über ein mobiles Gerät abgewickelt.Den kompletten Holiday Shopping Report von Salesforce inklusive Zahlen für Deutschland lässt sich hier herunterladen