Facebooks Algorithmus-Update begünstigt rechte Seiten

Bild: Kalispera Dell Je rechter desto Reichweite: Facebook hat Fanseiten Rechtsradikale auffallend oft bei seinem Algorithmus-Update verschont

10.12.2018 Während eine Mehrheit von Facebook-Seiten nach dem Algorithmus-Update des sozialen Netzwerks deutlich Traffic verloren hat, profitieren vor allem rechte Verschwörungstheoretiker und rechtsgerichtete Plattformen von Facebooks Update. Das hat eine ausführliche Untersuchung des Medienmagazins Meedia ergeben. Unter sieben von zehn untersuchten Plattformen mit rechter bis rechtsradikaler Tendenz verzeichneten nur drei Verluste, der Rest profitierte von gestiegenen Interaktionsraten (bis zu 56 Prozent plus). Facebook-Chef Zuckerberg hat eine unselige Historie im Umgang mit Rechten - so weigerte er sich im Juli ausdrücklich Beiträge, die den Holocaust leugnen, grundsätzlich zu löschen. Tatsächlich werden rechte Inhalte überdurchsachnittlich häufig geklickt, geliked oder geteilt - mehr dazu in der iBusiness-Analyse Das Pegida-Paradoxon