Twitter startet neue Audio-Funktion Twitter Spaces 

Bild: Facebook Facebooks Live Audio Rooms

Mit Twitter Spaces sollen Menschen jetzt Live-Audio-Konversationen hosten und anhören können - wie eben auf Clubhouse auch.Wird auf Twitter für iOS und Android ein Space gestartet oder spricht diese(r) in einem Space, wird dies bei ihren / seinen Followern oben in der Timeline als lila Bubble angezeigt, solange der Nutzer live ist. Treten Nutzer*innen einem Space selbst als Zuhörer bei, können sie auf die Inhalte mit Emojis reagieren, alle gepinnten Tweets und die Untertitel ansehen, den Space twittern oder als Direktnachricht versenden sowie eine Wortmeldung anfordern. Spaces soll "in den kommenden Wochen" auf iOS und Android verfügbar sein - auch Bezahlfunktionen will Twitter anbieten Auch Facebook bietet mit 'Live Audio Rooms' inzwischen einen Clubhouse-Klon an: