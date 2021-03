Zukunftsmarkt: Wo Social-Audio 2022 stehen wird 

HANDLUNGSRELEVANZ

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Clubhouse ist nur der Anfang.

Endlich mal ein New Kid on the Block

Selten gab es eine App, die gleich zum Start so viel von sich reden machte, wie Clubhouse . Innerhalb von drei Tagen verzeichnete das neue Angebot in Deutschland - nach den USA - die zweithöchste Nutzerzahl. Der Boom bestand zu 50 Prozent aus Hybris und zu 30 Prozent aus Schokolade - genauer: aus Hoffnung, auch in Corona-Zeiten endlich mal wieder unbeschwert plauschen zu können (iBusiness: "Die Clubhouse-Obduktion: Woran der Volldampf-Hype starb" ). Doch gibt es einen nachhaltigen Rest.Das Konzept hinter Clubhouse ist eine Mischung aus Podcast, Radio und Podiumsdiskussion. Das Besondere dabei: Es verbindet die beiden Elemente Audio und Live. In sogenannten Räumen finden Live-Talks statt, die durch "Moderatoren" gesteuert werden. Sie bestimmen, wer als Sprecher auf die Bühne darf. Auch Zuhörer können sich am Talk beteiligen. Hinter der App stecken die beiden Gründer Paul Davison und Rohan Seth mit ihrer Firma Alpha Exploration Co. Im Clubhouse wird über alles Mögliche diskutiert: die besten Startup-Strategien, wie aus einer Agentur eine "Green Agency" wird oder warum Kreativität für ein erfolgreiches Business unabdingbar ist. Unterschiedlichste Formate wie Keynotes, Panels, Podiumsdiskussionen oder Meet the CEO sind für unterschiedlichste Zielgruppen möglich - egal ob für B2B oder B2C.Von Anfang an war der Jubel in der Zielgruppe - den deutschsprachigen Medien- und Politik-Nerds - hoch: "Das Interesse an der neuen App ist riesig", argumentierte Christian Faltin , Geschäftsführer