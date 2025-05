Julia Ketterer steigt zur neuen Chefin von Mediaplus Media 1 auf

Personalie

Julia Ketterer bringt 16 Jahre Erfahrung auf Agentur- und Unternehmensseite mit. In ihrer bisherigen Rolle als General Manager bei Mediaplus Media 1 war die 42-Jährige maßgeblich in wichtigen Kunden-Pitches sowie in der strategischen Beratung der Bestandskunden involviert. Auch künftig werden diese Bereiche zu ihren Hauptaufgaben gehören. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf der Weiterentwicklung der integrierten Beratungs- und Strategiekompetenz der Agentur über Media hinaus mit Fokus auf digitale Medien und den Einsatz von KI-gestützten Lösungen. Darüber hinaus soll sich die neue Geschäftsführerin verstärkt auch den internen Strukturen und der Teamkultur der Media 1 widmen.Ihre berufliche Karriere als Mediaplanerin begann die Diplom-Betriebswirtin 2009 bei Mediacom Deutschland. 2013 wechselte sie auf Kundenseite zu MediaMarktSaturn. Diese Handelsexpertise setzte sie ab 2018 für Mediaplus ein, wo sie als Unit Director Consulting & Planning startete.Julia Ketterer erklärt: "Besonders spannend finde ich, wie Künstliche Intelligenz unsere Beratungsleistungen auf ein neues Level heben kann. Gleichzeitig ist es mir wichtig, dass unsere Mitarbeitenden in Bereichen arbeiten, für die sie brennen - dort, wo ihre individuellen Stärken liegen. Diese gezielt zu fördern, wird ein zentraler Teil meiner Führungsarbeit sein."Oliver Hey, Managing Partner Mediaplus, freut sich sehr auf die erweiterte Zusammenarbeit mit seiner langjährigen Kollegin: "Ich hätte mir für unser Team keine bessere Lösung vorstellen können. Julia verfügt über eine ausgeprägte Mediaplus-DNA - fachliche Exzellenz, Kundenorientierung und strategisches Denken. Dabei hat sie sich inhaltlich kontinuierlich weiterentwickelt und immer in besonderer Weise für unser Team engagiert. Seit sieben Jahren arbeiten wir erfolgreich und vertrauensvoll zusammen. Mit Julia an meiner Seite setzen wir diesen Weg in neuer Führungs-Konstellation konsequent fort."