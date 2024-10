Syzygy macht 25 Prozent mehr Gewinn

Geschäftsbericht

Die Syzygy Group konnte im Neun-Monatszeitraum von Januar bis September 2024 bei leicht rückläufigen Umsatzerlösen von 52,6 Millionen Euro ihre Profitabilität steigern. Das operative Ergebnis erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 25 Prozent auf 4,3 Millionen Euro, wodurch die operative EBIT-Marge von 6,4 Prozent auf 8,2 Prozent verbessert wurde. Im Kernmarkt Deutschland sank der Umsatz um 1 Prozent auf 43,1 Millionen Euro, bei einer stabilen operativen Profitabilität von 11 Prozent. Damit trägt Deutschland rund 82 Prozent zum Gesamtumsatz bei.In Großbritannien und den USA ging der Umsatz erwartungsgemäß um 40 Prozent auf 3,8 Millionen Euro zurück, bei einer EBIT-Marge von 2 Prozent. Im Gegensatz dazu konnte der Umsatz in Polen um 26 Prozent auf 5,9 Mio. Euro gesteigert werden, bei einer operativen EBIT-Marge von 15 Prozent."Trotz eines weiterhin herausfordernden wirtschaftlichen Umfelds, insbesondere in unserem Kernmarkt Deutschland, konnten wir uns in den ersten neun Monaten des Jahres gut behaupten. Für das Gesamtjahr erwarten wir jedoch einen leichten Rückgang der Erlöse im Vergleich zum Vorjahr", kommentiert Frank Wolfram , CEO der Syzygy Group.Das Finanzergebnis ist mit -0,5 Millionen Euro negativ, so dass sich das Konzernergebnis nach Steuern nach 9 Monaten auf rund 2,7 Millionen Euro beläuft. Das Ergebnis pro Aktie beträgt 0,19 Euro.In 2024 rechnet die Agenturgruppe mit Umsatzerlösen von knapp 70 Millionen Euro (-3 Prozent) und einer EBIT-Marge von rund 8 Prozent vor Firmenwertabschreibungen.Die Syzygy Group berät und setzt Digital Experiences um. Die Agentur wurde 1995 gegründet und hat heute Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau und beschäftigt insgesamt 600 Mitarbeiter. Zur Syzygy Group gehören neben Syzygy auch die Agenturmarken Syzygy Techsolutions und diffferent