Toxische Unternehmenskultur: Marketing-Branche ganz vorn 

Ein Job in der Werbebranche scheint nicht besonders glücklich zu machen: Mit minus 54 Punkten auf einer Skala von plus 100 bis minus 100 bewertet das Marketing-Personal die Unternehmenskultur in ihrer Branche bzw. Abteilung. Damit wird die Werbebranche als schlechteste aller von Savy Steward abgefragten Branchen bewertet - noch schlechter als beispielsweise die Techbranche oder die Finanzdienstleister.Aller Härte im Job zum Trotz werden dagegen die Aufstiegschancen mit einem Plus von 92 als außerordentlich gut bewertet.