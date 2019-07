Audio-Streaming wächst ungebrochen

04.07.2019 Sieben von zehn Onlinern hören Musik, Radio oder Poscasts per Stream. Während Download-Angebote kontinuierlich an Bedeutung verlieren nutzen rund zwei Drittel die Angebote täglich.

Audio-Streaming ist immer noch ein Wachstumsgeschäft und beliebter denn je: Sieben von zehn Internetnutzern (72 Prozent) hören zumindest hin und wieder Musik per Streaming. Im Vorjahr waren es 69 Prozent. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbands Bitkom Danach setzt mehr als die Hälfte (55 Prozent) auf Musik-Streaming-Dienste wie Spotify oder Apple Music . Ähnlich viele (53 Prozent) streamen Musikvideos über Plattformen wie Youtube oder Vimeo . Zudem hört jeder dritte Internetnutzer (33 Prozent) sein Radioprogramm per Stream. Zum Vergleich: Nur noch zwei von fünf Internetnutzern (38 Prozent) laden Musikdateien dauerhaft auf ihre Endgeräte herunter.Dabei sind Musiktitel mit weitem Abstand die beliebtesten Inhalte auf Streaming-Plattformen. Nahezu alle Streaming-Nutzer (98 Prozent) hören auf diese Weise Musik. Jeder Fünfte (21 Prozent) hört zudem Podcasts, 14 Prozent auch Hörspiele oder Hörbücher. Wer einmal auf den Geschmack gekommen ist, nutzt seinen Streaming-Dienst regelmäßig. Zwei Drittel der Nutzer (65 Prozent) streamen täglich Inhalte. Darin enthalten sind 26 Prozent, die sogar mehrfach täglich oder dauerhaft per Stream hören. Weitere 15 Prozent tun dies mehrmals pro Woche.