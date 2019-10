Retouren: Die meisten Shops hoffen auf die digitale Lösung

Bild: Sysmat

Zugleich sehen die Händler in digitalen Technologien jedoch ein großes Potenzial, um die Anzahl von Retouren zu reduzieren. 42 Prozent halten es für einen der wichtigsten Vorteile der Digitalisierung, dass es durch eine detailliertere Produktbeschreibung zu weniger Rücksendungen kommen kann. Fast jedes zweite Unternehmen (45 Prozent) gibt an, mithilfe digitaler Technologien könne der Handel die Anzahl der Rückläufer senken. Neue Geschäftsmöglichkeiten, die auch die Umwelt schonen, sieht fast jeder zweite Händler (46 Prozent) zudem in Sharing-Plattformen, auf denen Produkte nicht in erster Linie verkauft, sondern verliehen oder vermietet werden.Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Research im Auftrag des Digitalverband Bitkom erstellt hat. Dabei wurden 504 Händler - online wie offline - im Groß- und Einzelhandel in Deutschland telefonisch befragt. Die Umfrage ist repräsentativ.