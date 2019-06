Retouren: Frauen schicken häufiger zurück als Männer

Bild: DPD Krimhilde (76) freut sich schon auf's Zurückschicken.

Frauen neigen beim Online-Shopping deutlich häufiger zu Retouren als Frauen.

(chart: Kantar Emnid)

Bei den Rücksendungen ergibt sich ein recht unterschiedliches Bild. So geben 62,9 Prozent der männlichen Umfrageteilnehmer an, regelmäßig Waren zurückzusenden. Bei den Frauen sind mit 73,9 Prozent deutlich mehr Kundinnen bereit, Gekauftes zum Händler zurückzuschicken.Häufigster Grund für Retouren sind Qualitätsmängel und Defekte (76,2 Prozent). Danach folgen aber schon typische Probleme des Online-Handels. Unpassende Produktgrößen (58,2 Prozent), unerwartetes Aussehen (26,4 Prozent) und nicht korrekt beschriebene Funktionen (22,3 Prozent) werden gleich danach genannt.Die höchsten Rücksendungsquoten gibt es in der Altersgruppe der 25-34-jährigen. Hier senden fast 31 Prozent mindestens ein Viertel ihrer online bestellten Produkte wieder an den Händler zurück. Insgesamt sagen 68,3 Prozent aller Befragten regelmäßig Einkäufe zu retournieren. befragte im Auftrag von askgeorge.com 1051 Online-Nutzer im Zeitraum vom 29. Mai bis zum 3.Juni im Alter zwischen 16 und 64 Jahren.