Miniatur Wunderland setzt auf Virtual Reality

Am 1. April 2022 eröffnet die Modelleisenbahnanlage Miniatur Wunderland in Hamburg eine neue Virtual Reality-Anlage, nach eigener Aussage eine der modernsten der Welt. Seit anderthalb Jahren arbeitet die Tourismus-Attraktion gemeinsam mit dem Europa-Park an der Hightech-Anlage namens Yullbe Wunderland . "Hier wird man sich unter anderem ins Wunderland schrumpfen können", erklärt Miniatur Wunderland Gründer Frederik Braun . Für viele Menschen sei die neue Technologie Virtual Reality noch etwas weit Entferntes oder gar Befremdliches. "Das werden wir ändern! Ab dem 1. April wird Virtual Reality in aller Munde sein. Man kann sagen, dass wir zusammen mit dem Europa-Park VR salonfähig machen", so lautet das selbstgesteckte Ziel.Am Sandtorkai 33 entstehen aktuell auf 750 Quadratmetern zwei Erlebnisflächen, eine Bar und ein versteckter Durchgang ins Miniatur Wunderland. Die Gäste können dort künftig zwischen zwei Erlebnisräumen wählen. Der Yullbe-Go-Raum ist 80 Quadratmeter groß und bietet in der ersten Entwicklungsstufe vier verschiedene Erlebnisse, die jeweils zehn Minuten dauern. Neben einem Spaziergang durch das Wunderland, gibt es zum Start noch drei Fantasiewelten des Europa-Parks (Ed & Edda, Alpha Mods, Traumatica). Im Yullbe-Pro-Raum verbaut das Wunderland modernste Tracking-Technologie, die auch in Hollywood Studios zum Einsatz kommt. Hier können sechs Gäste gleichzeitig für 30 Minuten durch einen 250 Quadratmeter großen Raum wandeln. Am Anfang stehen zwei Shows zur Auswahl: Die Schrumpftour durchs Wunderland und Mission Rulantica aus dem Europa-Park.