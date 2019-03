Hi zusammen,

Nachdem sich das in dem Artikel mit AR bei Pure Bikes so schick anhört hab ich mal nachgeschaut....

.... und nix gefunden.

Auf meine Nachfrage im Chat kam dann die Rückmeldung eines Mitarbeiters:

The AR feature work on the latest iOS system w/ iPhone on the Urban Commuter Model.

https://www.purecycles.com/products/urban-commuter-bike?variant=36496640074



Also nur mit dem neusten Gerät und nur bei einem Bike!!! "Wie Augmented Reality den Commerce verändert" sieht für mich ein wneig anders aus :)

Habt ihr euch das eigentlich angeschaut? Gibt es da keine besseren Beispiele?



LG Olaf