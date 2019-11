Neues Netzwerk für globale Lastschriftverfahren startet

Das Payment-Fintech GoCardless wendet sich mit dem neuen Zahlungsnetzwerk, das Mitte November startet, an Händler und Unternehmen aus der Subscription Economy. Die Verknüpfung mehrerer Lastschriftverfahren soll es möglich machen, ihre Zahlungsprozesse weltweit zu automatisieren. Partner des Netzwerks ist das Technologieunternehmen TransferWise . Durch die Integration in dessen API sei der Einzug von internationalen, wiederkehrenden Zahlungen aus über 30 Ländern über ein einziges Bankkonto möglich.Laut einer YouGov-Untersuchung im Auftrag von GoCardless wird die Komplexität des internationalen Zahlungsverkehrs (35 Prozent) als einer der Gründe genannt, warum deutsche Unternehmen oftmals von einer internationalen Expansion abgesehen haben. Knapp die Hälfte der Befragten gibt an, dass insbesondere die fehlende Transparenz und die undurchsichtigen Preismodelle des internationalen Zahlungsverkehrs eine große Herausforderung sind. Als weitere Gründe gegen eine Expansion wurden das aktuell eher unsichere wirtschaftliche und politische Umfeld (45 Prozent), die damit verbundenen potenziellen Kosten (47 Prozent) und das damit verbundene Risiko einer Expansion genannt. Online wurden 232 leitende Entscheidungsträger in Privatunternehmen mit einer Größe von 50 oder mehr Beschäftigten befragt.