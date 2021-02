Smartphone-Absatz bricht 2020 ein 

Zugriff auf das Marktzahlenarchiv Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. mehr erfahren

1,35 Milliarden Smartphones wurden laut Gartner 2020 weltweit an Endnutzer verkauft - das entspricht einem Rückgang von 12,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Es hätte aber auch noch schlimmer kommen können. "Der Verkauf von 5G-Smartphones und Geräten der unteren bis mittleren Preisklasse hat den Marktrückgang im vierten Quartal 2020 minimiert", so Anshul Gupta , Senior Research Director bei Gartner. Aber nicht alle Hersteller sind von dem Rückgang betroffen. Apple konnte seinen Absatz über das ganze Jahr hinweg um rund drei Prozent steigern. Im vierten Quartal gelang es dem iPhone sogar erstmals seit vier Jahren Samsung die Führungsposition in der Smartphone-Branche abzunehmen.