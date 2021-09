Spritzschutz statt 5G: Was Smartphone-Nutzer von den Geräten erwarten 

Lieber robuste Funktionen als 5G

Apps, die vor einem Ansteckungsrisiko warnen, Apps für eine sichere Registrierung im Restaurant oder digitale Impfausweise - seit der Covid-19-Pandemie ist das Smartphone ein wichtiges Hilfsmittel, um gesund zu bleiben. Doch wie sieht es mit der Smartphone-Hygiene selbst aus? Schließlich berühren wir unser Smartphone täglich sehr oft. Laut einer neuen Studie sind zwei Drittel (66 Prozent) der deutschen Verbraucher der Meinung, dass man hier besonders vorsichtig sein sollte, und Smartphone-Hygiene ernster nehmen muss. In Spanien sind sogar 87 Prozent der Befragten dieser Meinung.Die von der Bullitt Group , dem weltweiten Lizenznehmer für Catphones, in Auftrag gegebene Studie zeigt, dass Hygiene für Smartphone-Nutzer aktuell ein sehr wichtiges Thema ist, und dass viele Verbraucher Geräte mit einem besonderen Hygiene-Schutz nutzen möchten. Mehr als die Hälfte der deutschen Verbraucher (56 Prozent) sind an einem Mobiltelefon interessiert, das über einen permanenten antibakteriellen Schutz verfügt und regelmäßig gewaschen und gründlich gereinigt werden kann. In Spanien haben sogar 74 Prozent der Verbraucher diesen Wunsch.Laut Studie gibt es eine überraschende Diskrepanz zwischen dem Bewusstsein, wie wichtig Smartphone-Hygiene ist, und der tatsächlichen Reinigung: Nur knapp ein Drittel (29 Prozent) der deutschen Verbraucherinnen und Verbraucher reinigen ihr Smartphone mindestens einmal pro Woche mit Alkohol oder Desinfektionstüchern. Sogar nur 10 Prozent sprühen Handdesinfektionsmittel auf ihr Telefon, und nur 6 Prozent waschen es mit Wasser und Seife. Dies deutet darauf hin, dass viele Smartphone-Besitzer Sorge haben, dadurch ihre teuren Geräte zu beschädigen - und das nicht zu Unrecht. Tatsächlich können herkömmliche Smartphones durch eine gründliche Reinigung beschädigt werden.Aktuell in der Pandemie verbringen viele Menschen ihre Freizeit immer noch hauptsächlich im Freien. Hier sind besonders Smartphones gefragt, auf die man sich bei der Arbeit und in der Freizeit verlassen kann. Deshalb wollen viele Verbraucher nicht nur besonders hygienische, sondern auch generell besonders robuste Telefone: Demensprechend liegen robuste Funktionen und Telefone, das nicht so leicht kaputt gehen, auf Platz 2 der wichtigsten Handy-Eigenschaften. 60 Prozent der Befragten geben dies an. Ein ausdauernder Akku steht an erster Stelle (77 Prozent). Das Trend-Thema 5G ist dagegen nur für 23 Prozent der deutschen Nutzer wichtig.