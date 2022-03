d3con wieder in Präsenz: Programmatic anything

14.03.2022 Die d3con, Fachkonferenz zur Zukunft der digitalen Werbung, findet in diesem Jahr am 26. und 27. April wieder in Präsenz im CinemaxX Hamburg-Dammtor statt. Das Konferenzteam rund um d3con-Veranstalter Thomas Promny stellt jetzt die diesjährigen Programmschwerpunkte vor.

Advertisers Day 2022: Markenbedürfnisse und -erfordernisse kompakt im Spotlight

Starkes Partnernetzwerk

Die elfte d3con richtet ihr Augenmerk gleichermaßen auf die kontinuierliche Durchdringung weiterer, auch nicht-digitaler Mediasphären mit Programmatic wie auf die aktuell drängendsten Herausforderungen des automatisierten datenbasierten Marketings.Eröffnet wird der Konferenztag von Advertising-Bestseller-Autor Bob Hoffman (Type A Group), der in seiner Keynote eine schonungslose Bestandsaufnahme der größten Mythen und Irrwege digitaler Werbung vornimmt. Das anschließende Konferenzprogramm beleuchtet in vier Programmschienen mit vielfältigen Formaten Themen wie u.a. Alternativen der Content-Monetarisierung, datenschutzrechtliche Einhegungen digitaler Geschäftsmodelle, neue Datenstrategien, die Omnichannel-Fähigkeit von Programmatic, Technologie als kritischer Erfolgsfaktor, CTV und DOoH sowie Native Advertising und Retail Media.Der erstmalig im Rahmen der letztjährigen d3con durchgeführte Advertisers Day, der von der werbetreibenden Industrie äußerst positiv angenommen wurde, wird auch in diesem Jahr den Auftakt der zweitägigen Veranstaltung bilden. Der als Intensiv-Workshop ausgelegte Programmtag fokussiert spezifische Fragestellungen der werbetreibenden Industrie. In über 30 Vorträgen und Diskussionsrunden auf den Programmbühnen und in den Masterclasses teilen Advertiser ihre Erfahrungen und stellen wegweisende Best Cases und Success Stories aus der Praxis vor. Das Themenspektrum reicht von Media Hacks bei der digitalen Roadmap über Advertiser Strategien im B2C- und B2B-Bereich bis zur künftigen Bedeutung und Rolle von Agenturen im programmatischen Ökosystem.BesucherInnen der d3con 2022 können ihr persönliches zweitägiges Event-Programm aus insgesamt über 70 Sessions zusammenstellen. Es werden über 170 nationale und internationale ReferentInnen von führenden werbetreibenden Unternehmen, Publishern und Vermarktern, Agenturen und Technologiedienstleistern erwartet."Die Jubiläums-d3con im vergangenen November hat gezeigt, dass Programmatic keine Corona-Pause eingelegt und sich in den letzten zwei Jahren maßgeblich weiterentwickelt hat", erklärt Thomas Promny , Veranstalter d3con. "Mit dem Programm der diesjährigen d3con wollen wir die Bestandsaufnahme der derzeit wichtigsten Marktentwicklungen fortsetzen und die Schlüsselfaktoren und entscheidenden Triebkräfte sowie ihre Auswirkungen auf das digitale Marketing praxisrelevant und mit maximalem Business Value für alle Beteiligten abbilden."Auch in 2022 wird die d3con von zahlreichen Branchenpartnern unterstützt. Bei den Verbänden und Branchenorganisationen sind auf nationaler Ebene neben dem Bundesverband Digitale Wirtschaft erneut die Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM) und das Admanagerforum mit dabei. International kommen das IAB Austria , das IAB Schweiz und das IAB Europe als europäischer Dachverband der digitalen Medien- und Werbeindustrie hinzu. Zu den Medienpartnern zählen iBusiness und t3n