Idealo und Shopify kooperieren

Über die gemeinsam mit der Shopify-Beratung Eshop Guide entwickelte Shopify -App können die Händler ihre Produkte künftig direkt auf Idealo übertragen und verkaufen. In Deutschland erreichen sie auf der Shopping- und Vergleichsplattform monatlich 18 Millionen Onlineshopper. Die Darstellung der Produkte in der Idealo-App vergrößert die Reichweite um weitere 1,5 Millionen Monthly-Active-Users.Idealo verschaffe auf seiner Plattform insbesondere kleinen und mittleren Händlern Sichtbarkeit und erhöhe damit die Vielfalt im Online-Handel, erklärt Geschäftsführer Jörn Rehse . "Die Kooperation mit Shopify zahlt genau darauf ein, da wir nun noch mehr Shops unsere Reichweite und damit einhergehende Sichtbarkeit zur Verfügung stellen können."Shopify ist eine ECommerce-Plattform für den Multichannel-Vertrieb. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Ottawa, Kanada, arbeitet derzeit mit über einer Million Unternehmen in rund 175 Ländern zusammen. Zum deutschen Portfolio gehören Unternehmen wie Red Bull, Urbanara, Giesswein und Paul Valentine.