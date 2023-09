Shopify steigt bei Onlinegroßhändler Faire ein

Immer mehr Marken setzen auf Direct-to-Consumer-Strategien. Davon hält man bei Shopify wohl offenbar wenig: "Direct to Consumer (D2C) ist für viele Marken zu teuer, zu aufwändig und bringt nur wenig Reichweite. Großhandel wird dadurch zunehmend attraktiver als Kanal. Insbesondere wenn es digital und niederschwellig ist", heisst es in von der beauftragten Agentur zur Begründung, warum Shopify beim Onlinegroßhändler Faire einsteigt.Mit der Partnerschaft erweitern die beiden Handelsunternehmen das B2B-Angebot von Shopify. Als Teil der Vereinbarung wird Shopify auch Anteilseigner von Faire. Die Partnerschaft etabliert Shopify Point of Sale (POS) als bevorzugten Anbieter für die unabhängige Einzelhandels-Community von Faire und soll einen einheitlichen Einkauf für den stationären sowie den Online-Handel erlauben. Dies basiert auf einer bestehenden Inventar-, Produkt- und Auftragsintegration auf Faire.Im Rahmen der Partnerschaft sollen neue Services entwickelt werden. Shopify-Handelstreibende sollen Bestseller aus fast 10 Millionen bei Faire verfügbaren Produkten über eine vollständig integrierte Faire Buyer App nachbestellen sowie Produkte und Bestände von Faire nahtlos per Shopify-Kassensystem vor Ort synchronisieren können. Marken auf Shopify sollen ihren Großhandelsvertrieb an Hunderttausende von Shopbetreibende integrieren können. Zudem soll es möglich werden, dass Marken auf ihren E-Commerce-Webseiten auch eine kostenlose, von Faire bereitgestellte Händlerliste anzeigen können.