Europaweite Initiative für Mobile Payment startet

Um Zahlungen per Smartphone auch länderübergreifend kompatibel zu machen, haben mehrere Bezahldienste diegegründet. Mit dabei sind der europäische Mobile-Payment-Anbieter Bluecode , sowie der Bezahldienst Alipay aus China, Momo Pocket aus Spanien, Pagaqui aus Portugal, Vipps aus Norwegen sowie ePassi und Pivo aus Finnland. Gemeinsam wollen sie ein einheitliches QR-Code-Format für mobiles Bezahlen etablieren.Die gemeinsame technische Grundlage soll es Mobilnutzern ermöglichen, auch in anderen Ländern mit dem Smartphone bezahlen können. Basis sind unter anderem das Mobile-Payment-System von Bluecode, das in Deutschland und Österreich mehr als 100 Banken nutzen, und das Contactless Gateway Code Protocol (CGCP) von Alipay. Der chinesische Bezahldienst hat derzeit gemeinsam mit seinen asiatischen E-Wallet-Partnern über eine Milliarde Nutzer. Der QR-Code soll auch für für Alipay-Kunden aus China kompatibel sein, die Europa bereisen und eine stark wachsende Kundenschicht mit großer Kaufkraft darstellen. Die Daten europäischer Bankpartner und Nutzer bleiben in Europa, bekräftigt Bluecode.Die gemeinsame Initiative unterstütze europäische Banken, Händler und Endkunden im Mobile Payment, so Christian Pirkner , CEO der Blue Code International: "Die Mobile Wallet Collaboration ist ein wichtiger Schritt für die europaweite Harmonisierung von optischen Zahlverfahren." Mit dem gemeinsamen Format sollen die nationalen Lösungen erweitert, die Verfügbarkeit erhöht und damit die Akzeptanz gesteigert werden. "Durch die Nutzung eines einheitlichen QR-Code-Formats bietet sich auch die Perspektive, europäische Lösungen über Europas Grenzen hinaus verfügbar zu machen. Gleichzeitig bieten wir unseren Partnern die Sicherheit, dass Zahlungen europäischer Kunden rechtlich wie auch kommerziell nach europäischen Regeln ablaufen", so Pirkner.Die Mobile Wallet Collaboration soll in Zukunft auf weitere europäische Mobile-Payment-Anbieter und Länder ausgedehnt werden.