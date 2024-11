11.11.2024 - Immer weniger VerbraucherInnen lassen Unternehmen noch an ihren Erfahrungen mit ihnen teilhaben. Sowohl im direkten Online-Kontakt als auch auf Social Media geht das Feedback deutlich zurück.

VerbraucherInnen schweigen zunehmend über ihre Erfahrungen - egal, ob diese gut oder schlecht sind. Im Vergleich zu 2021 ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher etwas über eine gute oder auch schlechte Erfahrung sagen, deutlich geringer. Wenn sie überhaupt etwas sagten, war die häufigste Reaktion, der Familie oder Freunden davon zu erzählen. Weniger als ein Drittel der VerbraucherInnen gibt einem Unternehmen direkt Feedback, und am wenigsten wahrscheinlich posten sie etwas in den sozialen Medien.



Weniger als jede/r Fünfte reagiert auf Social Media

Anstatt einem Unternehmen also mitzuteilen, dass die Erfahrung ni