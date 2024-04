Wer eine App hat, verkauft mehr

App-Commerce

50 Prozent kaufen wegen Apps mehr, 49 Prozent kaufen häufiger; trotzdem sagen 73 Prozent, Einkäufe seien günstiger.



Fast jeder Zweite (47 Prozent) wählt Produkte nach Produktvorschlägen der App aus, 69 Prozent nach den Rabatten.



Bei Produktvorschlägen testen 56 Prozent der Kunden mehr neue Produkte, bei Rabatten sogar 65 Prozent.



9 von 10 Konsumenten setzen für Infos über Angebote/Rabatte auf Händler-Apps, 44 Prozent sogar regelmäßig.



Amazon (65 Prozent) ist die meistgenutzte Händler-App vor Lidl (62 Prozent), Rewe (53 Prozent) und dm (44 Prozent).



49 Prozent der Kunden, die eine Händler-App nutzen, kaufen häufiger ein. Bei 50 Prozent der Nutzer landen dabei sogar mehr Produkte im Einkaufswagen.

Inzwischen setzen ganze neun von zehn Verbrauchern für Infos über Angebote/Rabatte auf mobile Software. Im Ranking belegt Amazon dabei den ersten Platz vor Lidl und dm Apps haben einen extrem starken Einfluss darauf, was im Einkaufswagen landet. Fast jeder Zweite wählt Produkte danach aus, welche Artikel in der App vorgeschlagen werden. Kommen Rabatte hinzu, lassen sich sogar 69 Prozent bei der Produktauswahl beeinflussen. Produktvorschläge in der App führen aber dazu, dass über die Hälfte eine höhere Anzahl an neuen Artikel kauft. Kombiniert mit Rabatten probieren dann 65 Prozent mehr unbekannte Produkte aus.Lidl (62 Prozent), Rewe (53 Prozent) und dm (47 Prozent) sind die meistgenutzten Apps der stationären Händler. Die Nutzungsrate von Lidl reicht fast an die Nutzung der App des eCommerce-Riesen Amazon heran: Nur noch drei Prozentpunkte Vorsprung hat der Online-Händler.Warum das für die Konkurrenz gefährlich werden kann? Bei mehr Gratis-Produkten ist die Hälfte der Kunden bereit, zum Wettbewerber zu wechseln. Bei höheren Rabatten ziehen ganze 60 Prozent in Betracht, zukünftig bei der Konkurrenz einzukaufen. Unter den Schnäppchenjägern sind es sogar 79 Prozent.Ein Trend, der im Kampf der Händler entscheidend werden könnte: Individuelle Rabatte. Der Großteil der Verbraucher (68 Prozent) findet es fair, dass Kunden unterschiedliche Vergünstigungen erhalten. Das gibt dem Handel ganz neue Optionen, das Einkaufserlebnis weiter zu personalisieren. Schon jetzt empfindet ein Großteil das Einkaufserlebnis durch die Apps als besser (67 Prozent) und effizienter (65 Prozent).Die repräsentative Händler-App-Studie haben die Unternehmensberatung Simon-Kucher und Marktforschungsinstitut Appinio im März 2024 erstellt. 1.000 Konsumenten in Deutschland wurden zu App-Nutzung, Einfluss auf das Einkaufsverhalten, Kaufanreize und Rabattgestaltung befragt.