Bildernetzwerk als Marketingkanal: Was Pinterest für Marken bietet 

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Als Ort positiver Inspirationen bei Nutzern mit klaren Kaufabsichten bringt sich Pinterest als Marketingkanal in Stellung.

Produktsuche in Feelgood-Umgebung

Wenn ein hoher Grad an Bedürfnisbefriedigung mit einem niedrigen Grad an Aufwand einhergeht, klingt das nach einer idealen Umgebung für Marketing: Man kann allen zeigen, was einem gerade gefällt oder von dem man möchte, dass es dem Nutzer gefällt, schnell und unkompliziert und am liebsten ohne viele Worte. Pinterest will genau das erfüllen und trommelt derzeit mächtig, um Werbekunden auf die Plattform zu holen. Dazu hat das Unternehmen nun erstmals eine Kampagne gestartet, bei der Werbungtreibende die Zielgruppe sind und die neben für Pinterest typischen Vertretern aus den Produktbereichen Einrichtung, Do-it-Yourself (DIY), Fashion, Food und Reise auch potenzielle Werbekunden aus Bereichen wie Auto, Einzelhandel, Finanzdienstleistungen und Technik anlocken soll.Da die weltweit 450 Millionen Pinterest-Nutzer zunehmend Videos anschauen und teilen - nach Unternehmensangaben 2020 mit Zuwächsen um +800 Prozent im Vergleich zum Vorjahr - gibt es mit Pinterest Premiere die passende Videoanzeigenlösung. Werbetreibende sollen durch exklusive Videoplatzierung ihre Zielgruppe erreichen können, indem sie innerhalb eines bestimmten Zeitrahmens exklusiv Videos im Homefeed für eine bestimmte demografische Gruppe, ein Interessengebiet oder eine Kategorie platzieren können.Wer Visualität als Ausdrucksmittel beherrscht, weiß die Optionen, die Pinterest für Marken im Kampf um Leads und Reichweiten bietet, durchaus s