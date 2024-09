Otto entwickelt Markensprachen-KI für Bonprix

Corporate Identity

KI übersetzt beliebige Texte in die Markensprache von Bonprix

Brandkonformität für Social Media

Der Brand Language Converter wurde speziell auf die Markensprache von Bonprix trainiert, die 2023 im Zuge des Marken-Relaunches des Modeunternehmens eingeführt wurde. Das KI-Tool macht sie unternehmensweit zugänglich und sichert damit eine konsistent hohe Sprachqualität über alle Teams und Vermarktungskanäle hinweg. Im Vordergrund steht die Kommunikation mit VerbraucherInnen. Der Bonprix Brand Language Converter ist das erste KI-Projekt der Otto Group , das ein Large Language Model (LLM) auf eine Markensprache trainiert - ein Business Case mit Pioniercharakter."Mit dem Brand Language Converter haben wir eine zukunftsweisende Lösung geschaffen, um unsere Markensprache intuitiv und unternehmensweit erlebbar zu machen. Das Tool spart Zeit, steigert die Effizienz und ermöglicht es uns, in allen Texten die klare Bonprix DNA zu wahren", sagt Katharina Brakel , Brand Language & Copywriting Managerin bei Bonprix und Creative Lead für das Tool. Weiter betont sie: "Unsere Markensprache soll Freude an Mode vermitteln, inspirieren und wichtige Werte wie Body Positivity transportieren. Der Brand Language Converter unterstützt uns dabei, diese Botschaften konsistent über alle Kanäle zu kommunizieren."Nach erfolgreichem Abschluss der Beta-Phase im Sommer 2024 ist der Brand Language Converter nun voll im Einsatz und wird bereits von hunderten Mitarbeitenden, insbesondere in den Bereichen Online- und Printmarketing, genutzt. Mit bis zu 1.000 Einsätzen pro Monat dient das Tool als virtueller Sparring-Partner für die Prüfung und Erstellung markenkonformer Texte.Der Brand Language Converter kann zwei Arten von Eingaben verarbeiten: Zum einen prüft das Tool jeden beliebigen Text auf Markenkonformität und übersetzt diesen inhaltlich in die Bonprix Markensprache. Ein Anwendungsbeispiel: Wird der sehr negativ konnotierte Satz "Zu viele Kilos auf den Hüften? Mit diesen Jeans mogelst Du eine schlanke Linie" in das Tool eingegeben, erhält man mit "Finde Deinen perfekten Jeans-Fit - von curvy bis sportlich, von tall bis petite" eine positive und Bonprix-markenkonforme Übersetzung. Da das Tool auf generativer KI basiert, können UserInnen mit erneuter Generierungsaufforderung weitere Übersetzungen kreieren und so stets mit dem bestmöglichen Output arbeiten.Zum anderen lassen sich brandkonforme Texte direkt frei formulieren, zum Beispiel für Social-Media-Beiträge oder Newsletter. Aktuell können diese Eingaben auf Deutsch verarbeitet werden, weitere Sprachen sind in Planung.Die Bonprix Mitarbeitenden nutzen das Tool via ogGPT - dem unternehmenseigenen, datenschutzkonformen KI-Assistenten der Otto Group, der im September 2023 eingeführt wurde. Dort ist der Brand Language Converter als CustomGPT implementiert und kann ganz einfach und nutzerfreundlich per Browseranwendung aufgerufen werden."In einer zunehmend digitalisierten Welt ist eine identitäre Markenkommunikation unerlässlich, um in der Flut an Informationen aufzufallen. Der Brand Language Converter ist ein wichtiger Baustein, um unsere Botschaften prägnant und emotional bei unseren KundInnen zu platzieren", erklärt Lars Gerber , Vice President Brand & Content Direction bei Bonprix. Auch für andere Anwendungsbereiche sieht er mögliche Potentiale: "Der Brand Language Converter zeigt, wie effizient und effektiv KI bei der Entwicklung von Sprache assistieren kann. Wir sammeln damit spannende Erfahrungen und können uns mit Blick auf andere Zielgruppen wie beispielsweise Talente auf dem Arbeitsmarkt perspektivisch eine Weiterentwicklung des Tools vorstellen."Im Geschäftsjahr 2023/24 (29. Februar 2024) erwirtschaftete die Bonprix Gruppe einen Umsatz von 1,52 Milliarden Euro und ist damit eines der umsatzstärksten Unternehmen in der Otto Group. In Deutschland gehört www.bonprix.de zu den größten Onlineshops und steht in der EHI -Studie "E-Commerce-Markt Deutschland 2023" auf Platz 4 der Onlineshops mit dem Hauptproduktsegment Mode.