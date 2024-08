Welche Rolle Künstliche Intelligenz künftig im Marketing spielt

Marketing

Potenziale bei der Customer Experience

KI hat bei 68 Prozent der Befragten die Menge des kreativen Outputs bereits erhöht

Für die Studie "AI in Marketing" hat Team Lewis im Sommer 2024 knapp 1400 Marketingverantwortliche befragt. Bereits 77 Prozent der deutschen Marketer nutzen KI. Im Ländervergleich liegt Deutschland damit vor UK, den Niederlanden, Frankreich und China.Der Großteil der Befragten sieht KI als hilfreiches Werkzeug, das Routineaufgaben automatisieren, Kampagnen optimieren und die Kundenzufriedenheit verbessern kann. Das Potenzial von KI bei der Erstellung personalisierter und relevanter Inhalte erkennen sie ebenso an wie die Chance bei der Verbesserung von Marketingstrategien: So hatte die Nutzung von KI bei 75 Prozent positive Auswirkungen auf das Marketing und das Unternehmen insgesamt.Als Gründe dafür werden eine schnellere Content-Erstellung (60 Prozent), eine verstärkte Kundenbindung (54 Prozent), ein tieferes Verständnis für Kampagnen-Performances (54 Prozent) sowie eine bessere Personalisierung der Kundenansprache (49 Prozent) angegeben. Auch die Qualität der Markenkommunikation hat sich bei 77 Prozent der Befragten durch den Einsatz von KI verbessert.Das größte Potenzial von KI sehen Marketer in der Entwicklung einer personalisierten Customer Experience und einer besseren Buyers Journey mithilfe eines verbesserten Verständnisses der Kunden. 74 Prozent geben an, dass KI die Kosten verringern und Zeit einsparen wird.Am wenigsten von KI profitieren werden laut Studie die Offline-Kommunikation, das Influencer-Marketing und das Social-Media-Marketing.66 Prozent der Befragten in Deutschland geben an, dass KI künftig mehr kreative Arbeit von Marketern fordern wird. So soll sie als Hilfsmittel genutzt werden, um unkonventionelleren Content zu erstellen.Schon heute nutzen 58 Prozent KI bei der Entwicklung kreativer Konzepte, 55 Prozent nutzen KI für die Ideenentwicklung und noch einmal knapp die Hälfte für die Erstellung von Visuals.In naher Zukunft sehen Marketer die Rolle von KI vor allem bei der Erarbeitung kreativer Konzepte (80 Prozent), beim Texten (79 Prozent), bei der Ideenfindung (76 Prozent), beim Erstellen von Visuals (74 Prozent) sowie bei der Durchführung von Kreativkampagnen (71 Prozent). Umso mehr kreative Tools Marketer haben, desto kreativer müssen sie selbst werden.Michael Bakman-Horster , Creative Director bei Team Lewis kommentiert: "KI-gestützte Tools können uns das Leben erleichtern, aber: sie können die menschliche Kreativität nicht ersetzen. Für kulturelle Nuancen oder zielgruppen-relevante, empathische Botschaften und Visualitäten, die in einem größeren, markenstrategischen Kontext stehen, braucht es einfach menschliche Intelligenz. Was KI aber leistet: sie gibt uns mehr Zeit, noch mehr kreatives Potenzial zu entfalten und kreative Qualität zu verbessern."