Frank Antwerpes beerdigt die 'Antwerpes AG'

Zum ersten Oktober 2024 soll die auf Pharma spezialisierte Fullservice-Agentur " antwerpes ag " in "DocCheck Agency AG" umbenannt werden. Das kündigte Gründer Frank Antwerpes auf Linkedin an. Im selben Atemzug werde die Social-Media-Tochter " antwerpes health share " zu "DocCheck HealthShare" und Mediaagentur " antwerpes healthy media " zu "DocCheck Planning"."Die Beerdigung der über 25 Jahre alten Marke findet im engsten Kreis statt. Von Kondolenzschreiben und Kränzen bitten wir abzusehen", so Franz Antwerpes, der Wert auf die Feststellung legt, dass er sich zum ersten Oktober selbst nicht in "Frank DocCheck" umbenennen will.Als Gründe für die Beerdigung der 25 Jahre alten Marke nennt er Vorteile in der Akquise, eine bessere Sichtbarkeit, Vorteile im Recruiting und eine bessere Vermarktung der Agenturdienstleistung in dem Kernmarkt Medizin/Pharma.DocCheck ist eine von Antwerpes ins Leben gerufene Community und ein Identifikationsdienst für Gesundheitsberufe. Er bietet eine verfizierte Zugangsmöglichkeit zu Webseiten mit Fachinformationen pharmazeutischer Unternehmen oder medizinischer Fachverlage und ist daher im Gesundheitsbereich sehr bekannt.