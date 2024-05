Jetzt bekommt die KI Ketten angelegt

Die EU-Staaten haben gestern die schärferen Regeln für Künstliche Intelligenz (KI) in der Europäischen Union beschlossen. Derist eine europäische Verordnung über Künstliche Intelligenz (KI) - die erste umfassende Verordnung über KI durch eine wichtige Regulierungsbehörde weltweit. Es könnesetzen, schwärmt man in Brüssel.Systeme, die als besonders risikoreich gelten und beispielsweise in kritischen Infrastrukturen oder im Bildungs- und Gesundheitswesen eingesetzt werden, müssen künftig strenge Anforderungen erfüllen. Bestimmte KI-Anwendungen, die gegen EU-Werte verstoßen (wie Social Scorin