Post: Aus für Paketkästen und Drohnen, Bekenntnis zu Packstationen

Bild: Deutsche Post DHL

Die Deutsche Post glaubt nicht daran, dass in absehbarer Zeit neue Technologien wie Drohnen, Kofferraumzustellung oder Lieferroboter eingesetzt werden. "Selbst in 20 oder 30 Jahren werden wir noch Menschen als Paketzusteller haben", sagte Post-Chef Frank Appel dem Tagesspiegel im Interview. Selbst einfache Angebote wie die Paketkästen für einzelne Häuser will die Post mangels Nachfrage nicht mehr weiter verfolgen. Ausgebaut werden sollen dagegen die derzeit 3.500 Packstationen. Hier sucht das Unternehmen aktuell nach Standorten.Zuletzt hatte die Post sowohl mit verschiedenen Zustelllösungen und -hilfen experimentiert - von der Drohne bis zum einfachen Paketkasten an Einfamilienhäusern. iBusiness hatte bereits vor einem Jahr prognostiziert, dass der Trend auf der letzten Meile von Hightech-Lösungen weggehen wird und Packstationen und Paketshops einen starken Auftrieb erhalten werden (sieh iBusiness: Logistik-Trends 2018: Was Distanzhändler jetzt wissen müssen