Bericht: Apple soll eigene Suchmaschine planen 

Der IT-Gigant Apple scheint an einer eigenen Suchmaschine zu arbeiten. Diese Spekulation wird durch einen Bericht der " Financial Times " genährt, demzufolge Apple in Stellenausschreibungen explizit um Such-Experten wirbt. Bereits im Jahr 2018 hatte das Unternehmen zudem den ehemaligen Google-Such-Experten John Giannandrea engagiert. Zudem wollen Website-Betreiber verstärkte Aktivitäten von Apple-Bots registriert haben.Bislang ist Google als Standardsuchmaschnine auf allen Apple-Geräten voreingestellt. Dafür muss Suchgigant einen jährlichen Betrag zwischen acht und zwölf Milliarden US-Dollar an überweisen. Diese Kooperation ist allerdings in den Fokus der US-Regulierungsbehörde geraten, die Wettbewerbsverzerrung wittern.Allein aus diesem Grund könnte Apple ein Interesse an einer eigenen Suche haben, die darüber hinaus auch für den virtuellen Assistentin Siri interessant sein könnte. Auch beim Kartendienst Apple Maps gilt die Suchfunktion als verbesserungswürdig. Daneben wird in der Branche aber auch spekuliert, dass Apple vermehrt mit seinen hohen Privacy-Standards punkten will und daher eine eigene, datensparsame Suchmaschine anbieten will.