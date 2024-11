Warum Agenturen und Programmierer am Trumpism schuld sind

Seit den 90er Jahren hieß das in der westlichen Welt erzählte Narrativ: "Globalisierung, Liberalisierung und Digitalisierung sind gut, weil eine globale, offene, digitale Gesellschaft schneller wächst. Und Wachstum für Dich ein besseres Leben bedeutet."



Für uns Fortschrittsfreunde gilt der Satz: "Fortschritt ist etwas Positives. Die Zukunft ist etwas Positives." Technik-Nerds unter uns werden sagen: "Neue Technologien sind eine Chance."



In den USA genauso wie in den östlichen Bundesländern, in den Ländern des globalen Südens wie auch in weiten Teilen Europa glauben immer weniger Menschen an diese Narrative. Für sie ist Globalisierung vor allem ein Mittel ihrer Verarmung. Digitalisierung und neue Technologien sind eine Bedrohung. Fortschritt ein anderes Wort für Rationalisierung und Arbeitsplatzabbau. Und Liberalismus die ideologische Verbrämung der Umschichtung des Reich

