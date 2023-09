Dmexco 2023: Mehr Aussteller, gleich viel Besucher

21.09.2023 650 Unternehmen stellten 2023 auf der Dmexco in Köln aus - mehr als vor zwölf Monaten, als 560 Stände gezählt werden konnten. Der Publikumsandrang zeigt sich stabil und pendelt sich, wie schon zu Vor-Corona-Zeiten, wieder bei 40.000 Menschen ein.

Bild: DDV Analyst Sebastian Halm moderierte zusammen mit Dominik Grollmann auf der Dmexco 2023 die DialogArea

Über 800 Vortragende aus dem In- und Ausland sprachen am 20. & 21. September auf der Dmexco über die Trendthemen der Branche wie KI oder Retail Media. Rund 40.000 internationale FachbesucherInnen und über 650 ausstellende Unternehmen und Partner aus aller Welt sorgten während der zwei Tage für weitgehend volle Hallen.Auf der separaten Vortrags-Area DialogStage und der DialogArea präsentierte der Deutschen Dialogmarketing Verband (DDV) zusammen mit dem New-Marketing-Magazin ONEtoONE hochkarätige SpeakerInnen und eine Reihe von spezialisierten Ausstellern ein Querschnitt durch die Welt des Eins-zu-Eins-Marketings

Wie nicht anders zu erwarten, war KI eines der wichtigsten Themen auf der Dmexco 2023. Aude Gandon , Global CMO bei Nestlé , zeigte sich in ihrer Keynote überzeugt, dass KI Kreativität neu erfinde. Gaurav Bhaya , Vice-President bei Google, zerstreute die Sorgen vieler Menschen, dass Künstliche Intelligenz Arbeitsplätze vernichte: "Marketer konkurrieren nicht gegen die KI. Sie konkurrieren mit anderen Marketern, die KI einsetzen."



Zweites großes Thema auf der Messe war Retail Media: "Retail Media ist eine Welle, die gerade noch am Anfang steht, aber den Markt in den nächsten Jahren überrollen wird", sagte Patricia Grundmann , Vorsitzende des Retail Media Circle im BVDW und Geschäftsführerin der OBI First Media Group . Ob und wie die Werbung im Handel auch für markenbildende Maßnahmen eingesetzt werden kann, war für Kristina Bulle , CMO von Procter & Gamble DACH aber noch offen. Für sie muss Retail Media dazu beitragen, dass "Produktkategorien insgesamt wachsen und es nicht nur zu Marktanteilsverschiebungen innerhalb der Produktbereiche kommt".





Bild: DDV DialogArea von ONEtoONE und DDV

Das jüngst von Sir Martin Sorrells S4Capital Group co-finanzierte Unternehmen 4screen präsentierte Anwendungsbeispiele für In-Car-Marketing. Auch Tesla zeigte auf der Dmexco die vielfältigen Integrationen multimedialer digitaler Anwendungen in seinen neuen Fahrzeugen.



Mit Hollywood-Prominenz wie George Clooney, Musiker Bjoern Ulvaeus von Abba und der Zukunftsforscherin Amy Webb punktete die zeitgleich stattfindende Digital X, die europäische Digitalisierungsinitiative der Deutschen Telekom AG. Dmexco- und Digital X eint das Mindset, Digitalisierung weiter voranzutreiben. Damit war Köln am 20. und 21. September durch die Kooperation beider Events - sowohl in der Innenstadt als auch auf dem Messegelände - eine breit genutzte Plattform für internationale Tech- und Digital-ExpertInnen.





Bild: DDV Gut besucht waren auch die zahlreichen Standparties auf der Messe und in der Stadt verteilt

Koelnmesse -CEO Gerald Böse bilanziert: "2024 feiert die Koelnmesse ihr 100-jähriges Bestehen. Mit erfolgreichen Leitevents wie der Dmexco zeigen wir, wie wichtig die Transformation ins digitale Zeitalter ist und dass physische Messen einen wesentlichen Beitrag für die Weiterentwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft leisten. Durch die erfolgreiche Kooperation zwischen der Dmexco und der Digital X haben wir es gemeinsam geschafft, an zwei Tagen fast 100.000 Multiplikatoren der Tech- und Marketing-Community in Köln zu versammeln und die Stadt zum digitalen Hotspot Europas zu machen."



Prof. Dominik Matyka , Chief Advisor Dmexco, sagte: "Eine energiegeladene Stimmung, volle Hallen und Stages, ein internationales Fachpublikum und jede Menge positive Gespräche: Wir freuen uns sehr über das grandiose Feedback des Marktes auf die diesjährige Dmexco und die vielen positiven Vibes. KI und Retail Media haben die Conference dieses Jahr geprägt. Die Bandbreite der Themen ist insgesamt groß, die Dmexco bietet allen Stakeholdern perfekte Orientierung, vielfältige Inspiration und vor allem Raum für erfolgreiches Business."

2024 soll die Veranstaltung am 18. und 19. September stattfinden.