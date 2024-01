Rabatte von mehr als 36 Prozent können das Vertrauen in die Markenqualität gefährden. Zu diesem Ergebnis kommt die 52. Welle des Pilot Radar , die im Auftrag der pilot Agenturgruppe vom Hamburger Institut Norstat erhoben wird. Auch die Strategie der Weihnachtseinkäufe hat sich im Dreijahresvergleich erkennbar verändert: So geben aktuell deutlich weniger Befragte an, dass sie die Geschenke so früh wie möglich besorgen wollen (2021: 67 Prozent, 2023: 60 Prozent).Und dabei kann Werbung eine wichtige aktivierende Rolle spielen: Denn für signifikant mehr Interviewte spielt in den