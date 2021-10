Edeka investiert in Datenstrategie und digitale Services 

28.10.2021 Mit dem Aufbau einer Daten-und Cloud-Strategie will der Marktführer im Lebensmitteleinzelhandel das Einkaufserlebnis auch in seinen Supermärkten stärken. Ziel der Zusammenarbeit mit Microsoft ist außerdem die Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle.

Der Einzelhandelsriese Edeka treibt die Digitalisierung voran und arbeitet dafür mit Microsoft zusammen. Ziel der Kooperation ist die Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. Mit Hilfe der neuen Cloud- und Daten-Strategie sowie Innovationen sollen digitale Services entlang der gesamten Customer Journey bis in den stationären Handel hinein entwickelt und erprobt werden. Ziel des Innovations- und Digitalisierungskurses von Edeka sei es, "einen spürbaren Mehrwert für unsere Kaufleute sowie unsere KundInnen und MitarbeiterInnen zu schaffen", sagt Rolf Lange , Leiter Unternehmenskommunikation der Edeka-Zentrale.Edeka will die Digitalisierung im gesamten Verbund vorantreiben. Im Zuge der Microsoft-Partnerschaft migriert der Handelskonzern mit ausgesuchten strategischen Produkten und Projekten auf die Azure-Plattform, um so "auf einer einheitlichen Basis" weiter wachsen zu können. Edeka will außerdem "signifikante Synergien" nutzen und das Markenerlebnis für die VerbraucherInnen stärken. Ein Beispiel sei der neue mobile Service Scan&Go, mit dem KundInnen Einkäufe im Markt selbst scannen und direkt über die App bezahlen können.