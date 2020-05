Corona-Langweile: Zwei Drittel verbringen mehr Zeit auf Youtube

Kampf gegen Langeweile und schlechte Laune

YouTube wird auch News-Kanal

Werbung in Zeiten von Corona

61,8 Prozent wünschen sich, dass die Werbung besser auf den Inhalt des Videos abgestimmt ist.



Weiteren 38,5 Prozent ist sogar unpassende Werbung von Brands und Unternehmen aufgefallen.



55,2 Prozent geben zudem an, vom Werbeansatz einiger Marken, mit der Pandemie umzugehen, alles andere als positiv überrascht zu sein.



23,7 Prozent würden sogar auf YouTube Premium wechseln, um gar keine Werbung mehr ausgespielt zu bekommen.

68,5 Prozent der Deutschen verbringen seit Corona mehr Zeit auf YouTube. 82,5 Prozent geben sogar an, neue Themengebiete und Inhalte für sich entdeckt zu haben. Das ergab unter anderem die Umfrage "Stay At Home Engagement" von Channel Factory , einem Spezialisten für YouTube Brand Suitability und Video-Ad-Performance. Channel Factory befragte 500 Personen in Deutschland, um zu ermitteln, wie sich das Corona-Virus auf das YouTube -Nutzungsverhalten auswirkt.83,7 Prozent der Deutschen sehen sich seit Corona verstärkt YouTube-Videos an, um möglichen Launentiefs entgegenzuwirken. 65,7 Prozent der User fühlen sich durch die Videos auf YouTube sogar stärker motiviert als durch den Content anderer Websites. Der Grund: YouTube stellt den Content zur Verfügung, der zu den aktuellen Interessen und der jeweiligen Stimmung der User passt. 49 Prozent schätzen außerdem die Tatsache, dass sie mehr Kontrolle über die Inhalte auf YouTube haben als auf anderen Websites.Die Corona-Krise weckt verstärkt das Informationsbedürfnis der Deutschen: 48,3 Prozent der User konsumieren verstärkt News zum Thema Corona, weitere 32,2 Prozent informierten sich über die aktuelle politische Situation. Aber auch die Bereiche Unterhaltung und Sport kommen nicht zu kurz: Während sich 34,4 Prozent verstärkt für Home-Workouts interessieren, um auch in den eigenen vier Wänden fit zu bleiben, sehen 42 Prozent mehr Unterhaltungsvideos als vorher. Weitere 28,7 Prozent haben ihren inneren Gourmet entdeckt und lassen sich von Kochvideos inspirieren. Auch Gaming- (23,6 Prozent) und Do-it-yourself (DIY)-Videos (23,2 Prozent) sind sehr beliebt.83,7 Prozent der User sind sich bewusst, dass der Content auf YouTube kostenlos ist und haben dementsprechend auch kein Problem mit Werbeeinblendungen. 63,8 Prozent geben an, dass ihnen in der Regel eine große Vielfalt an Werbung ausgespielt wird. Allerdings sind viele mit den Werbeinhalten nicht einverstanden: