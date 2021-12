Klima und Umwelt sind bewerbungsrelevant 

Umweltbewusstsein auch eine Frage für Karriereseiten und Stellenanzeigen

Das Umweltbewusstsein von Arbeitgebern wird für KandidatInnen immer bewerbungsrelevanter. Das ist ein Ergebnis des aktuellen Jobwechsel-Kompass, den die Königsteiner Gruppe quartalsweise in Kooperation mit der Online-Jobbörse Stellenanzeigen.de durchführt. Mehr als zwei Drittel der Befragten (69 Prozent) glauben nämlich fest daran, dass die Bedeutung des Umweltbewusstseins eines Unternehmens in Zukunft noch entscheidender für die Jobsuche wird als ohnehin schon jetzt."Die Debatte um den Klimaschutz hat den Arbeitsmarkt längst erreicht und wird ihn auch zukünftig intensiv beschäftigen. Arbeitgeber, die vor allem junge Menschen gewinnen möchten, sollten daher darauf achten, eine nachhaltige Arbeitgebermarke aufzubauen. Dazu gehören ökologische Arbeitsschritte- und prozesse genauso wie glaubhaft vermitteltes Engagement", so Nils Wagener , Geschäftsführer der Königsteiner Gruppe.Entsprechend fordert die Mehrheit der KandidatInnen, dass das Thema auch mehr Gewicht auf Karrierewebsites oder in Stellenanzeigen erhält. So wünschen sich mehr als sieben von zehn BewerberInnen (71 Prozent), die Unternehmen mögen doch ihre Haltung zur Klimaproblematik auch auf ihrer Karrierewebsite veröffentlichen. Für Stellenausschreibungen sieht das immerhin noch die Hälfte der Befragten (51 Prozent) so. Doch nicht nur die Haltung zu ökologischen Themen ist gefragt, auch konkrete Benefits stehen in der Gunst der potenziellen JobwechslerInnen: 74 Prozent von ihnen finden klimafreundliche Arbeitgeberleistungen wie etwa ein Job-Bike attraktiv.