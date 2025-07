Scholz & Friends Reputation: Neue Chefs für Nachhaltigkeitsberatung

01.07.2025 Nach fast zwei Jahrzehnten an der Spitze übergeben die GründerInnen von Scholz & Friends Reputation die operative Führung an Joris-Johann Lenssen und Thomas Sommereisen - und setzen damit auf Kontinuität und neue Impulse zugleich.

Neue Schwerpunkte: Reporting, Lieferketten, Impact

Die Nachhaltigkeitsberatung Scholz & Friends Reputation stellt ihre Geschäftsleitung neu auf: Zum 1. Juli 2025 übernehmen Joris-Johann Lenssen und Thomas Sommereisen die operative Führung. Die Gründer Christiane Stöhr und Dr. Norbert Taubken ziehen sich aus der Geschäftsleitung zurück, bleiben der Agentur jedoch als Senior Advisor erhalten.Beide Nachfolger kommen aus den eigenen Reihen: Sommereisen ist seit 2016 Teil des Führungsteams, Lenssen stieß Anfang 2023 dazu. Beide bringen fundierte Expertise in unternehmerischer Nachhaltigkeit, regulatorischen Anforderungen und Kommunikationsstrategien mit. Künftig wollen sie das Leistungsportfolio der Beratung weiterentwickeln und insbesondere die Verbindung von regulatorischer Nachhaltigkeit und gesellschaftlichem Engagement stärken.Gegründet wurde Scholz & Friends Reputation 2007 unter dem Dach der Kommunikationsagentur Scholz & Friends. Damals stand das Thema Corporate Social Responsibility noch im Zeichen freiwilliger Selbstverpflichtung. Heute sind Unternehmen mit komplexen Berichtspflichten, Lieferkettengesetzen und Nachhaltigkeitskommunikation im Spannungsfeld politischer Vorgaben konfrontiert. Die Beratung hat diese Entwicklung mitgestaltet und begleitet KundInnen wie Coca-Cola Deutschland, Telefónica Deutschland, Volkswagen Group, BVG oder Asklepios teils über viele Jahre.Künftig setzen die neuen Geschäftsführer unter anderem auf die Ausgestaltung impactorientierter Nachhaltigkeitsstrategien und auf die Umsetzung gesetzlicher Anforderungen - von der EU-Entwaldungsverordnung über das Verbot von Zwangsarbeit bis zur EmpCo-Richtlinie und der Green Claims Directive. Dabei wollen sie insbesondere mittelständische Unternehmen dabei unterstützen, ihre gesellschaftliche Verantwortung wirksam zu positionieren."Mit Joris und Thomas wissen wir Scholz & Friends Reputation in den besten Händen", so die scheidenden GeschäftsführerInnen Stöhr und Taubken. "Sie werden die Beratung sicher durch regulatorisch turbulente Zeiten führen."