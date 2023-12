Bild: Matthias Henrici

"Evolution of Experimentation"-Studie

Multivariate Tests schlagen A/B-Tests im Marketing

13.12.2023 - Die Studie 'The Evolution of Experimentation' hat Hunderttausende von Marketing-Tests untersucht. Ergebnis: Tests und Experimente im Online-Marketing haben enorm an strategischer Relevanz gewonnen. Doch die Mehrheit der Tests scheitert.