A/B-Testing und -Optimierung: So gehen Sie richtig vor 

HANDLUNGSRELEVANZ

Operativ

Strategisch

Visionär

Technik

Medien

Wirtschaft

Die iBusiness-Handlungsmatrix zeigt, wie langfristig die vorgestellten Aufgaben angegangen werden müssen.

TL;DR Kein Shopbetreiber und Marketeer kommt um das Testen herum.

Conversion Optimierung versus A/B-Testing

Die Herausforderungen

[/handrel]Viele Onlineshopbetreiber haben keinen strategischen CRO Prozess und legen den Fokus beim Testen nur auf einzelne Landingpages wie zum Beispiel die Produktdetailseite oder eine Kategorieseite oder sie konzentrieren sich lediglich darauf, die Conversion Rate im Checkout-Prozess zu optimieren. Dabei verlassen sie sich meist auf das Bauchgefühl oder testen das, was die Branche ihnen vorgibt.Wir stellen einen Leitfaden vor, wie Shopbetreiber mit A/B-Testing und -Optimierung richtig vorgehen.Ziel der Conversion Optimierung (CRO) ist es in erster Linie, ein besseres Verständnis für den Kunden zu bekommen, ein besseres Erlebnis zu kreieren, damit der Kunde einfacher und schneller seine Ziele erreicht. Denn je besser die Kundenerfahrung, desto höher die Kundenbindung. Die CRO streckt sich somit über die gesamte Customer Journey und berücksichtigt alle Phasen, von der Awareness Phase bis hin zur Advocacy Phase, sowohl Online als auch Offline.Die Unterscheidung zwischen CRO und A/B-Testing ist simpel und einfach. CRO beantwortet immer die Frage nach dem Warum und steht in direkter Verbindung zu den jeweiligen Zielen des Unternehmens. Das A/B-Testing beantwortet lediglich die Frage nach dem Wie und ist ein Baustein der Conversion Optimierung.Die größte Herausforderung bei der Conversion Optimierung aus Unternehmersicht liegt in der Datenqualität sowie bei den internen Prozessen.