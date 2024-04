So oft nutzen wir das Smartphone auf dem Klo

Digitales Örtchen

Falls Sie immer schon dachten, dass es wirklich zu jedem Sch... eine Studie gibt - hier ist der Beweis: Jeder Zweite in Europa nutzt das Handy auf der Toilette - allen voran die Italienerinnen und Italiener. Je jünger jemand ist, desto routinierter greift er oder sie zum Smartphone. Am liebsten konsumieren wir Social Media und News. Das zeigt eine repräsentative Befragung durch YouGov im Auftrag von Onlinehändler Galaxus 43 Prozent der Menschen in der Schweiz, in Deutschland sowie in Österreich, Frankreich und Italien empfinden Langeweile als unangenehm. Befragt wurden 2.547 Leute, also je gut 500 pro Land. Besonders schwer tun sich die Italienerinnen und Italiener mit Nichtstun. In den deutschsprachigen Ländern löst Langeweile hingegen weniger negative Emotionen aus.Jüngere Menschen haben zudem eher Mühe mit Langeweile, während es zwischen den Geschlechtern nur kleine Unterschiede gibt. Langeweile beschleicht uns offenbar auch oft auf dem Klo: 47 von 100 Befragten gaben in den fünf Ländern an, dass sie aus Langeweile ihr Handy auf der Toilette nutzen. Italien hat hier die Nase vorn und zwar um Längen: Von Mailand bis Palermo nehmen zwei von drei Menschen das Handy hervor, wenn sie aufs Klo müssen. In den restlichen Ländern tun dies gut 4 von 10 Befragten.Große Unterschiede gibt es auch beim Alter: Je jünger die Befragten sind, desto öfter nutzen sie ihr Handy auf dem WC. Bei den U30 tun dies 7 von 10, bei den Ü60 hingegen nur 2 von 10. Die Befragten in Italien im Alter von 15 bis 29 Jahren zücken das Smartphone gar in acht von zehn Fällen.Die Geschlechterunterschiede sind verhältnismäßig klein: Rund die Hälfte der Männer und vier von zehn Frauen ziehen sich auf dem WC TikTok-Videos rein, verschicken Reels oder buchen ihre nächsten Ferien. Für Liebe und Sex bleibt auf der Toilette allerdings wenig Zeit: Bloß drei von 100 Handy-auf-dem-Klo-Nutzern gaben an, dass sie bei Tinder, Bumble oder Grindr swipen.Knapp sieben von zehn konsumieren hingegen soziale Medien wie Facebook, TikTok oder Instagram. Vier von zehn lesen, hören oder schauen News. Ebenfalls knapp vier von zehn chatten via WhatsApp, Threema und Co., drei von zehn geben sich auch gerne mal Handy-Spiele wie Candy Crush. Außerdem besuchen 13 von 100 auf dem Klo ihre liebsten Onlineshops.Danach gefragt, was man denn am häufigsten am Handy macht, gab knapp die Hälfte «Social Media» an. Da nähert sich schließlich der Inhalt dem Rezeptionsort an. Bitte spülen nicht vergessen.