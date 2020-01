Wie Sie mit Voicebots den Kundenservice effizienter machen

30.01.2020 Kunden wollen immer und überall schneller und effizienter Auskünfte bekommen und beraten werden. In unserem Webinar erfahren Sie, wie Sie Ihre Kunden mit einer einheitlichen Kommunikation direkt am vorhandenen Touchpoint - Webseite oder Telefon - glücklich machen können.

Welche Voraussetzungen Sie in Ihrem Unternehmen schaffen müssen, um einen erfolgreichen Voice- oder Chatbot aufzusetzen

Wie Sie Ihre Bots in Ihren Kommunikations- und Vertriebsmix integrieren

Fünf Dinge, die Sie in der Planung eines Bots auf jeden Fall beachten müssen.

Vier erfolgreiche Einsatzmöglichkeiten für Chat-/Voicebots

Sieben unwiderstehliche Argumente, mit denen Sie Ihr Chatbot-Projekt Ihrem Chef schmackhaft machen

Welche Rolle kognitive Services, iteratives Vorgehen und ein Redaktionsmodell in einem Chatbot-Projekt spielen, erklärt Ihnen Computerlinguistin Sonja Stange im Webinar Weitere Themen des Webinars sind:Die Teilnahme ist kostenlos, Sie können sich einfach per PC, Smartphone oder Tablet einklinken und die Vorträge per HTML5 direkt auf Ihrem Bildschirm in Echtzeit verfolgen.