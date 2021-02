Glasspirale am Fluss: So soll die neue Amazon-Zentrale aussehen 

Bild: Amazon Drei 22-stöckige Bürotürme sind geplant.

Die US-Städte hatten sich einen heftigen Wettstreit um das zweite Hauptquartier von Amazon in den USA geliefert - die Konzernzentrale in Seattle war für den wachsenden Riesen zu klein geworden. Arlington hatte 2018 schließlich das Rennen gemacht, neben New York, das Amazon nach Widerstand von Politikern und Aktivisten jedoch wieder von der Liste strich.Am Dienstag enthüllte Amazon , wie das neue Hauptquartier in Arlington im Bundesstaat Virginia künftig aussehen soll. Drei 22-stöckige Gebäude sind geplant. Amazon will dort in den kommenden zehn Jahren 25.000 Jobs schaffen und 2,5 Milliarden Dollar investieren.Das markanteste Gebäude "The Helix" ist ein spiralförmiger Büroturm am Potomac-Fluss. Der Glaskegel hat einen begehbaren Außenweg, der mit Bäumen aus der Region bepflanzt wird. Das Konzept erinnert an "The Spheres" , die Amazon-Zentrale in Seattle. Auch in Arlington will Amazon das Gebäude für die Öffentlichkeit zugänglich machen, ebenso die Flächen zwischen den Gebäuden, Restaurants und Läden.





Bild: Amazon Park für Menschen - und Hunde.