Internationaler Onlinehandel: Wissenswertes über Recht und Steuern

04.12.2019 Das Handbuch "E-Commerce Weltweit: Recht und Steuern" richtet sich an Onlinehändler, die neue Märkte erschließen wollen. Es klärt über Rechts- und Steuerfragen in der EU, einzelnen Mitgliedsländern und Drittstaaten auf.

Im vergangenen Jahr erzielte der ECommerce-Handel einen weltweiten Umsatz in Höhe von rund 1,5 Billionen Euro. Spitzenreiter sind China, gefolgt von den USA. Deutschland belegt Platz 5 der global umsatzstärksten Länder. Der Onlinehandel wächst stetig und bietet Unternehmen das Potenzial, mit ihren Waren und Dienstleistungen Märkte zu erreichen, die im traditionellen Handel weit entfernt schienen. Das Erobern neuer Märkte ist aber auch mit einer Reihe von Herausforderungen verbunden: Unternehmen müssen sich diesen Märkten nicht nur kulturell öffnen, sondern sich auch mit den für das eigene Produkt und die gewählte Vertriebsstrategie einschlägigen lokalen Rechts- und Steuervorschriften befassen.Hilfestellung soll das neue Handbuch "E-Commerce Weltweit: Recht und Steuern" bieten, das von der Wirtschaftskanzlei Rödl & Partner und dem ECommerce-Netzwerk Händlerbund herausgegeben wird. Es enthält Marktdaten sowie Antworten auf wichtige Rechts- und Steuerfragen zum Onlinehandel in der EU, in einzelnen Mitgliedsländern, sowie USA, Russland und China. Weitere Informationen gibt es hier