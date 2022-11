E-Mail-Markt 2022: Diese Dienste nutzen die Deutschen

Das Marktzahlen-Archiv ist ein Premium-Service von iBusiness. Werden Sie Premium-Mitglied, um dieses Chart und viele tausend weitere abzurufen. Jetzt Mitglied werden

Im Auftrag von United Internet Media untersucht Convios Consulting regelmäßig das Kommunikationsverhalten der deutschen Internet-NutzerInnen. Für die aktuelle repräsentative Studie wurden im August 2022 insgesamt 1.000 Personen ab 16 Jahren befragt.Insgesamt 52,1 Prozent der Deutschen haben demnach ihre am meisten genutzte E-Mail-Adresse bei Web.de (26,4 Prozent) oder GMX (25,7 Prozent), beides Angebote von United Internet Media. Gmail , das E-Mail-Angebot von Google, wird als primäre Adresse von 15,4 Prozent genutzt. Auf Platz vier der am meisten genutzten E-Mail-Dienste liegt mit 8,6 Prozent Outlook.com von Microsoft. Der deutsche E-Mail-Anbieter T-Online hat am heimischen E-Mail-Markt einen Anteil von 8,3 Prozent und liegt damit auf Platz fünf. Den US-Dienst Yahoo nutzen 2,4 Prozent der Deutschen und iCloud von Apple 1,3 Prozent.Die Mehrheit (52 Prozent) der Befragten mag es möglichst einfach und nutzt ausschließlich eine Hauptadresse. Genutzt wird die E-Mail vor allem auf dem Smartphone (65,9 Prozent) und dort am häufigsten (46,4 Prozent) über die App des jeweiligen E-Mail-Anbieters. Auf vorinstallierte Mail-Apps des Smartphone-Betriebssystems setzen 37,9 Prozent der mobilen E-Mail-Nutzer, auf Webmail im mobilen Internet-Browser rund ein Drittel (36,2 Prozent). Smartphone-Apps von Drittanbietern spielen bei der mobilen E-Mail-Nutzung mit 3,4 Prozent eine deutliche geringere Rolle.