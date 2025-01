About You legt in allen Geschäftsfeldern leicht zu

Bilanz

B2B: Scayle hochprofitabel

Prognose

Der Konzernumsatz der About You Group stieg im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal um 1,3 Prozent auf 558,9 Millionen Euro (exklusive der Umsätze aus der Black Week). Das bereinigte EBITDA erreichte im Berichtszeitraum 20,1 Millionen Euro bei einer Marge von 3,6 Prozent. Im selben Zeitraum stieg der Free Cash-Flow auf 123,9 Millionen Euro und übertraf damit das Vorjahresquartal um 30,8 Millionen Euro. Der um Sonderposten bereinigte operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg um 1,7 Prozent auf 20,1 Millionen Euro.Das Wachstum des Online-Fashion-Stores wurde maßgeblich von der starken Entwicklung im Segment DACH getragen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz stieg der Umsatz um 18,0 Prozent im Jahresvergleich auf 295,0 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA des Segments erreichte 14,5 Millionen Euro bei einer Marge von 4,9 Prozent.Außerdem brachte das dritte Quartal eine positive Trendwende der Kunden- und Bestellzahlen für den Online-Händler: In den vergangenen zwölf Monaten bis zum 30. November 2024 zeigte die Zahl der aktiven KundInnen ein Wachstum um 3,0 Prozent auf 12,8 Millionen, zugleich stiegen auch die Bestellungen leicht auf 38,5 Millionen. Zusätzlich stieg der durchschnittliche Warenkorbwert um 5,8 Prozent auf 59,3 Euro."Unsere Kundenzahl ist auf ihren Höchststand zurückgekehrt - ein klares Zeichen für unseren nachhaltigen Wachstumskurs im dritten Quartal", freut sich Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO der About You Group. "Besonders erfreulich ist, dass ein überdurchschnittlich hoher Anteil der Bestellungen während der Black Weeks im November von NeukundInnen stammte. Dieses Ergebnis bestätigt unseren disziplinierten Kapitaleinsatz und die Wirkung unserer gezielten Investitionen. Gleichzeitig haben wir in den letzten Quartalen ein profitableres und liquideres Geschäftsmodell mit positivem EBITDA und Free Cash-Flow aufgebaut. Für die nächsten Phasen unserer Entwicklung sind wir hervorragend aufgestellt."Auch im Business-to-Business-Geschäft der About You Group stiegen die Umsatzerlöse um 6,9 Prozent auf 55,0 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA betrug 18,8 Millionen Euro bei einer hohen Marge von 34,1 Prozent.Das hauseigene Shopsystem Scayle verzeichnete ein Anstieg der wiederkehrenden Lizenzumsätze im dritten Quartal um rund 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit einer Bruttomarge von rund 85 Prozent auf diese Umsätze und einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 50 Prozent ist SCAYLE weiterhin hochprofitabel.Für das laufende Geschäftsjahr bis Ende Februar erwartet der Vorstand weiterhin ein Umsatzwachstum von ein bis sieben Prozent. Der bereinigte operative Gewinn soll 15 bis 35 Millionen Euro erreichen. Die Veröffentlichung der Ergebnisse für das aktuelle Geschäftsjahr ist am 8. Mai 2025 vorgesehen.Im Dezember 2024 unterbreitete Konkurrent Zalando ein freiwilliges Übernahmeangebot in Höhe von 6,50 Euro je Aktie an. Damit bewertet das Zalando-Gebot About You mit insgesamt rund 1,2 Milliarden Euro. Großaktionäre, darunter die Otto Group, haben dem Verkauf ihrer Anteile zugestimmt ( neuhandeln.de berichtete Der Übernahmeprozess befindet sich derzeit in der Umsetzung.