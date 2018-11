Digitalisierung: Noch immer ist jedes 5. Unternehmen unentschlossen

Digitalisierung wird als Chance wahrgenommen

(chart: Bitkom)

Im Mittelfeld bewegt sich die Gruppe derer, die dem Thema eher aufgeschlossen gegenüber stehen, mit 64 Prozent, was im Vergleich zu 2016 einem Rückgang von 5 Prozentpunkten entspricht. Das zeigt der Digital Office Index 2018 des Digitalverbands Bitkom , eine repräsentative Befragung von 1.106 Unternehmen ab 20 Mitarbeitern.Besonders aufgeschlossen zeigen sich Großunternehmen ab 500 Mitarbeitern und die Handelsbranche. So sind bei den Großunternehmen 82 Prozent sehr bzw. eher aufgeschlossen (Durchschnitt: 74 Prozent). Bei den kleinen Unternehmen mit 20 bis 99 Mitarbeitern sind es 73 Prozent. Recht digital-affin zeigt sich der Handel: 82 Prozent der Händler geben an, sehr bzw. eher aufgeschlossen zu sein.Es folgen Banken und Finanzdienstleister mit 78 Prozent sowie der Maschinen- und Anlagenbau mit 77 Prozent. Auf den hinteren Plätzen liegen die Bereiche Chemie und Pharma (72 Prozent aufgeschlossen) sowie sonstige Dienstleistungen (68 Prozent aufgeschlossen). Diese Daten wurden im Digital Office Index zum zweiten Mal erhoben. Beim Blick auf die Branchen zeigte sich außerdem, dass vor allem der Handel der Digitalisierung offen gegenübersteht, obwohl gerade dort in Folge der Digitalisierung viele neue Wettbewerber auf den Markt drängen. Als ein Argument führt der Bitkom auf, dass die Digitalisierung selbst kleinen Einzelhändlern globale Verkaufschancen eröffne und daher auch für diese Interessant sei.Der Bitkom fragte Unternehmen, ob sie die Digitalisierung eher als Chance oder Risiko begreifen. Neun von zehn Unternehmen (88 Prozent) gaben an, dass die Digitalisierung für sie eher eine Chance ist. Jedes zehnte Unternehmen (11 Prozent) sieht eher das Risiko. Ein Prozent mochte sich dazu nicht äußern.Die Angaben basieren auf dem Bitkom Digital Office Index 2018 . Die Fragestellungen lauteten: "Wie steht Ihr Unternehmen generell zum Thema Digitalisierung?" und "Sehen Sie die Digitalisierung eher als Chance oder eher als Risiko für Ihr Unternehmen?"