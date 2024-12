Kolsquare übernimmt Woomio: Expansion des Influencer-Marketings in Europa

17.12.2024 Der Zusammenschluss der beiden Influencer-Marketing-Plattformen Kolsquare und Woomio stärkt die Marktpräsenz in Nordeuropa und treibt ethische Standards in der Branche weiter voran.

Kolsquare, eine Influencer-Marketing-Plattform aus Paris, hat die Marketing-Software Woomio aus Kopenhagen übernommen. Ziel der Akquisition ist es, Kolsquares Führungsposition in Europa auszubauen und den nordischen Markt gezielt zu erschließen.Bei Woomio , 2014 von Zeth Edwardsen und Torsten Petersen gegründet, handelt es sich um eine End-to-End-Lösungen für Influencer-Kampagnen und mit der nach Angaben des Unternehmens über 300 Marken und Agenturen in 16 Ländern betreut werden, darunter Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland. Zu den KundInnen gehören bekannte Unternehmen wie Rituals und Red Bull , 2018 von CEO Quentin Bordage gegründet und zertifizierte B-Corporation, setzt auf datengestütztes Influencer-Marketing mit einer All-in-One-Lösung. Die Plattform ist in Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Großbritannien etabliert und bekannt für Funktionen wie den "Compliance Score" und den "Audience Credibility Score". Seit 2024 gehört Kolsquare zur team.blue-Gruppe Durch die Übernahme wird Woomio Teil der Initiative "Responsible Influence", die ethische und transparente Influencer-Kampagnen fördert. "Diese Übernahme markiert ein aufregendes neues Kapitel", betont Zeth Edwardsen, CEO von Woomio. Auch Quentin Bordage, CEO von Kolsquare, sieht darin einen strategischen Meilenstein, um die Innovationskraft beider Unternehmen zu bündeln und neue Märkte zu erschließen.