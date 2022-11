Musik, Podcast, Hörbuch: Beliebtheit von Audiostreams steigt

Bei Männern (35 Prozent) ist dieses Verhalten etwas ausgeprägter als bei Frauen (29 Prozent). Fast ebenso viele nutzen Audiostreaming zwar nicht durchgängig, wohl aber mehrfach täglich (29 Prozent). Und weitere 13 Prozent immerhin einmal täglich. Insgesamt streamen damit 67 Prozent der Deutschen zumindest hin und wieder Musik, Podcasts oder Hörbücher bzw. Hörspiele. Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Bitkom -Befragung unter 1.163 Menschen in Deutschland ab 16 Jahren, unter ihnen 775 Befragte, die Audiostreaming nutzen.Insgesamt 53 Prozent der Nutzerinnen und Nutzer zahlen mittlerweile für Audiostreaming-Dienste. Bei vielen erfolgt dabei eine gemeinsame Nutzung mit anderen. So zahlen lediglich 34 Prozent hiervon den Dienst allein und nutzen ihn auch allein. Weitere 25 Prozent zahlen, lassen jedoch auch andere an dem Angebot teilhaben. Und 22 Prozent teilen sich Dienst und Kosten mit anderen. Fast ein Fünftel (19 Prozent) nutzt den Dienst zusammen mit anderen, muss aber nicht dafür zahlen. Musik (83 Prozent) ist dabei insgesamt der meistgestreamte Audio-Inhalt, dahinter folgen Podcasts (54 Prozent) sowie Hörbücher und Hörspiele (31 Prozent). Etwas mehr als der Hälfte (51 Prozent) ist dabei wichtig, einen Dienst zu nutzen, der alle drei Audio-Gattungen im Angebot hat.